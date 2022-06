L’ATSM dénonce l’homophobie à Tunis après l’interdiction du film d’animation Lightyear par le gouverneur

«Durant le mois de la diversité 🏳️‍🌈 la répression opère ❌» , déplore, ce mercredi 22 juin 2022, l’Association tunisienne de soutien des minorités a dénoncé (ATSM) suite à l’interdiction du film d’animation Lightyear de Disney Pixar par le gouvernorat de Tunis, et ce, «à cause d’un scène montrant deux femmes en couple s’échanger un baiser».

«La Tunisie 🇹🇳 vient de rejoindre les 14 pays, dont la Malaisie, les Emirats Arabes Unis et l’Egypte, qui ont déjà interdit le film. En effet, dans ce film, on voit deux femmes en couple s’embrasser. Pour ces gens, c’est contraire aux bonnes mœurs», lit-on, dans le communiqué de l’ATSM, qui dénonce l’homophobie.

Et d’ajouter : «A ce rythme là, bien des films vont être interdits dorénavant, parce que l’homosexualité devient de plus en plus visible au cinéma. Et pas que l’homosexualité! #homophobie».

Rappelons que le 9 mars dernier, des salariés de Pixar ont accusé Disney (leur maison mère), dans une lettre diffusée mercredi, d’avoir coupé une scène de baiser entre deux femmes dans ce film d’animation (nouveau Buzz l’Éclair) destiné au jeune public, en salles depuis juin. Suite à la polémique et les accusations de censure et d’homophobie, la lettre signées par les employés Pixar et par LGBTQIA +, a finalement fait changer d’avis Disney qui a décidé de réintégrer la scène dans le film.

Y. N.