Tunisie : Marouane Abassi confirme l’existence d’indicateurs économiques positifs

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, a affirmé, ce mercredi 22 juin 2022, qu’il y a des indicateurs selon lesquels l’économie tunisienne se redresse actuellement, et ce, malgré les conditions difficiles que le pays a traversées en raison de la pandémie de la Covid-19 et de la guerre ukraino-russe.

En marge du lancement de la 6e édition du Tunisia digital summit (TDS), Abassi a souligné que l’amélioration des indicateurs se manifeste dans l’évolution des réservations touristiques et des cultures agricoles à la suite de l’amélioration des facteurs climatiques au cours de la période récente, ainsi que dans l’entrée de devises par les Tunisiens résidant à l’étranger, appelant tous les Tunisiens à rationaliser leur consommation au cours de la période à venir.

S’agissant de l’absence du système mondial de paiement électronique « Paypal » en Tunisie, le gouverneur de la BCT a indiqué que c’est ce système international qui décide d’être présent ou non en Tunisie, et non la banque centrale.

Marouane Abassi a, par ailleurs, appelé toutes les institutions financières, les banques et la Poste tunisienne à s’engager dans le service de paiement mobile «pour démocratiser le système de paiement électronique et suivre le rythme des développements mondiaux dans ce domaine».

C. B. Y.