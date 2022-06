Tunisie : Sabrine Chaouch prend la direction de la Galerie Roubtzoff

La Galerie Alexandre Roubtzoff, baptisée au nom du célèbre peintre orientaliste russe naturalisé français, qui vécut et travailla essentiellement en Tunisie de 1914, date de son arrivée, à 1949, date de sa mort, a été créée en 2014 par Seif Chaouch, qui l’a léguée depuis le 26 novembre 2021 à sa fille Sabrine Chaouch qui en a hérité la direction.

En janvier et février 2022, la galeriste a entrepris un aménagement des espaces, préparant la galerie à une activité dédiée uniquement à l’art contemporain.

Elle a ainsi consacré une salle indépendante aux activités de la maison de vente Marsa Enchères, également créée par feu Seif Chaouch.

Étant artiste, galeriste et citoyenne de la la ville de La Marsa, elle ambitionne de continuer les activités de la Galerie Alexandre Roubtzoff, sise au n° 12 Rue Imam Abou Hanifa, à La Marsa, mais de façon différente en y imprimant son empreinte, son le but étant de continuer à promouvoir l’art en Tunisie, mais aussi à découvrir et à faire connaître les nouveaux talents.

«Il s’agit de promouvoir l’innovation dans le domaine de l’art contemporain», explique Sabrine Chaouch. Elle ajoute : «La galerie Alexandre Roubtzoff tente de redéfinir la compréhension de l’art contemporain tunisien chez le public, agir comme un levier et se serrer les coudes avec les autres institutions privées et publiques pour recentrer la dynamique économique dans le secteur culturel de la Tunisie.»

Souhaitons-lui bon vent !

