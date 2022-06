Hammamet : Atelier d’art pour lutter contre les violences faites aux femmes avec la participation de jeunes scouts et d’artistes plasticiens

Aujourd’hui, jeudi 23 juin 2022, à Hammamet, commencent les travaux de l’atelier technique organisé par ONU Femmes autour de la lutte contre les violences économiques faites aux femmes. Ces travaux s’étendront du 23 au 25 juin 2022, avec la participation de jeunes scouts, de plasticiens et de psychologues.

Cet atelier technique s’inscrit dans le cadre du projet de lutte contre les violences faites aux femmes, supervisé par ONU Femmes, pour une durée de deux ans, 2021-2022, avec un financement canadien.

Lors de l’ouverture, les jeunes participants âgés de 12 à 17 ans seront initiés aux concepts et manifestations de la violence économique et comment la combattre, après plusieurs réunions préliminaires à distance pendant une semaine pour coordonner la méthodologie de travail et les objectifs de l’atelier.

Cet atelier représente la deuxième phase du concours de dessin, qui s’est tenu durant les mois d’octobre et novembre 2021, sur le thème de « La lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles », auquel ont participé 180 scouts et guides de 5 états, dont 23 peintures gagnantes.

L’atelier d’aujourd’hui vise à éduquer les jeunes sur le thème de la lutte contre la violence économique à l’égard des femmes par l’expression artistique, à sensibiliser la société à la nécessité de lutter contre tous les types de violence, en particulier la violence économique à l’égard des femmes, et à impliquer les jeunes dans l’effort communautaire pour définir et combattre les violences économiques.

Les participantes concevront des bannières géantes exprimant la perception optimale de la lutte contre les violences économiques faites aux femmes, sous la supervision d’artistes plasticiens, pour les encadrer et les aider à se familiariser avec les techniques nécessaires à la réussite de leurs dessins et assurer la bonne expression de leurs idées.

L’atelier se termine par l’accrochage de banderoles géantes dans La médina de Hammamet pour les visiteurs le samedi 25 juin, à partir de quatre heures de l’après-midi, en présence des bailleurs de fond, d’invités et de représentantes de l’ONU Femmes en Tunisie.

Il est à noter qu’ONU Femmes, en coopération avec ses partenaires techniques et financiers, s’emploie à soutenir des programmes de garantie des droits des femmes et de sensibilisation à toutes les contraintes auxquelles elles sont soumises afin de sensibiliser la société à leurs problèmes, notamment avec la croissance phénoménale de la violence à l’égard des femmes aux niveaux national et mondial.

Communiqué