Inauguration à Paris de la Place Albert Memmi, l’écrivain français natif de Tunis

La mairie de Paris a inauguré la place Albert Memmi, en hommage à «l’homme de lettres et défenseur des minorités», l’écrivain français natif de la Hara, quartier juif de la Médina de Tunis, décédé le 22 mai 2020.

Dans un communiqué, la mairie de Paris Centre a annoncé que l’inauguration de cette place, située à l’intersection des rues du Temple et de la Verrerie (IVe), a eu lieu en présence notamment d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris Anne Hidalgo, et Ariel Weil, maire du secteur Paris Centre.

Pour l’occasion, la rue du Temple a été végétalisée et dotée d’une nouvelle fontaine Wallace, ajoute la même source.

Né à Tunis en 1920, Albert Memmi, romancier et essayiste, a écrit de nombreux ouvrages dont on citera notamment son premier roman autobiographique « La Statue de sel » préfacé par Albert Camus, « Portrait du colonisé », « La libération du juif », « Le Racisme« , ou encore « Tunisie, an 1 : Journal tunisien, 1955-1956 ».

Albert Memmi a également reçu plusieurs distinctions, notamment le Prix de Carthage à Tunis en 1953, le Prix Fénéon à Paris (1954), le Prix Simba à Rome (1978), le Grand prix littéraire du Maghreb de la Fondation Nourredine-Aba à l’Unesco (1995) et, le Prix littéraire Tunisie-France, entre autres.

En 2004, l’Académie française lui a décerné le Grand Prix de la francophonie pour l’ensemble de son œuvre écrite en français, sachant qu’il est officier de l’ordre national de la Légion d’honneur, commandeur du Nichan Iftikhar et officier de l’ordre de la République tunisienne.

Y. N.

.