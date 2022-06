La BNA parraine la 14e édition du salon de l’éco-construction

Considéré comme un grand consommateur d’énergie et de ressources naturelles, un grand producteur de gaz à effet de serre et de déchets, et un grand utilisateur de terrain, portant atteinte à la biodiversité, le secteur du bâtiment connaît depuis la dernière décennie, un changement de paradigme.

Il devient un espace d’innovation, un secteur créateur d’emplois et de services nouveaux, un lieu de production et de partage d’énergie, tout ceci dans le cadre d’une transition qui est à la fois écologique, sociétale et numérique : La construction durable est l’un des principaux axes réalisation des objectifs de développement durable

Forte de sa volonté d’intégrer la RSE à l’ensemble de son activité et de préserver sa démarche de banque responsable, La BNA et la Fondation BNA parrainent la 14ème Edition des Journées de l’Eco-Construction.

Communiqué