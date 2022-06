BNA Digital Market, station de paiement mobile via la solution DIGIPAY By BNA (Vidéo)

La 6ème édition de l’évènement Tunisia Digital Summit TDS a été l’occasion pour la BNA de lancer et de vulgariser l’utilisation de la solution de paiement mobile DIGIPAY By BNA au profit de tous les participants et visiteurs du salon.

C’est dans cette optique que des stations « BNA Digital Market » ont été l’opportunité pour les participants de vivre l’expérience du paiement via mobile en effectuant des achats par une simple scannarisation de QR Codes statiques ou dynamiques à travers les TPE et les téléphones mobiles et en transférant de l’argent entre wallets.

L’objectif est de promouvoir la culture de paiement mobile et d’offrir à tous les participants un enrichissement et une expérience unique pour un paiement mobile simple et sécurisé.

Vidéo

Communiqué