Toulouse accueille Les Journées culturelles et économique de la Tunisie

Les Journées culturelles et économiques de la Tunisie ont démarré hier, jeudi 23 juin, et se poursuivent jusqu’au 29 de ce mois à la ville de Toulouse au sud de la France.

Après deux ans d’absence, les Journées culturelles et économiques de la Tunisie à Toulouse sont de retour au Square Charles de Gaulles dans une cinquième édition festive qui s’adresse à tous les publics à travers une programmation éclectique.

Lancé en 2016, l’événement a pour but de faire découvrir la culture et le patrimoine tunisiens au public toulousain, à travers des animations artistiques et folkloriques quotidiennes, des expositions de produits et d’artisanats tunisiens, et des projections de films et de spots sur la Tunisie.

Le cinéma, la peinture, la musique l’artisanat, la cuisine et des ateliers sont au programme de cette édition. Le film tunisien « Papillon d’or » d’Abdelhamid Bouchnak sera projeté le samedi 25 juin à la Place du président Thomas Wilson, le peintre Nidhal Boukhobza sera également présent, des ateliers notamment de chechia et de drapeau seront proposés au public.

