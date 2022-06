Tunisie : Lamia Zribi, Alya El Hedda et Sherifa Riahi, lauréates du TFMA 2022

La cérémonie de la remise des Trophées des femmes managers de l’année (TFMA 2022) dans sa 3e édition, organisée par la Conect, le 22 juin 2022, au Musée national de Carthage, a récompensé trois femmes exceptionnelles.

Manager secteur public: Lamia Boujnah Zribi, présidente du Conseil national de la statistique;

Manager secteur privée: Alya El Hedda, directrice générale d’Opalia Pharma Recordati Group;

Manager leader Ong/association: Sherifa Riahi Sahaly, directrice pays à Tunisie terre d’asile (France terre d’asile).

La cérémonie de remise des trophées, présidée par Tarak Cherif, président de la Conect, a été marquée par la présence d’Amel Bel Haj, ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et d’un nombre d’ambassadeurs et de délégations étrangères.

Il est à rappeler qu’en Tunisie, de plus en plus de femmes occupent, aujourd’hui, des postes de responsabilités au sein de groupes ou filiales de grandes entreprises tunisiennes ou internationales, et d’organisation nationales et/ou internationales, ou créent leurs propres entreprises.

Une nouvelle génération de femmes managers et leaders offre un nouveau visage de la Tunisie, et donne l’image d’un pays en plein mouvement et en pleine progression.

Afin de mettre en avant cette réalité, le Trophée de la femme manager de l’année en Tunisie a été lancé en 2018, fruit d’un partenariat entre La Conect et Alma’s. Il a pour vocation de promouvoir le leadership économique au féminin, de mettre en lumière des parcours exceptionnels de femmes servant de rôle-modèle aux jeunes générations

Le Trophée devra contribuer au dialogue sur le leadership professionnel féminin et se donne pour objectif d’apporter plus d’éclairage sur la condition des femmes leaders et managers et de contribuer à l’améliorer, d’apporter plus d’éclairage sur les conditions de réussite du processus du leadership féminin, et d’alimenter le débat à travers la mise en lumière de parcours féminins exceptionnels, dans les entreprises privées comme dans les administrations et les organisations, et de souligner la contribution déterminante de ces femmes managers dans l’évolution et la modernisation de leurs pays.

Après deux éditions très prometteuses et couronnées de succès, En 2022, la Conect et Almas’s, en partenariat avec Alstom, CDC, Pnud, Université Dauphine Tunis, Biat, Ami Assurances, Whirlpool, Royal El Mansour, AMVPPC, Face-Tunisie, Top Event, Wincom, La Presse et Managers, se sont associés pour lancer la 3e édition du TMFA.