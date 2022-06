Appel à témoins pour retrouver Mabrouk Ben Dahmen, 75 ans, disparu à la Cité olympique d’El Menzah

Le ministère de l’Intérieur a lancé un appel à témoins, aujourd’hui, samedi 25 juin 2022, pour retrouver Mabrouk Ben Dahmen, 75 ans, disparu depuis hier, la Cité olympique d’El Menzah

Mabrouk Ben Dahmen a quitté le domicile familial et n’a plus donné signe de vie, indique le ministère dans son communiqué en précisant qu’il portait, le jour de sa disparition, un pantalon bleu, une chemise noire et un chapeau noir.

Toute personne ayant des informations pouvant aider à le retrouver est priée de contacter les numéros suivants : 71.335.000/197 / 193/198, ou de se rendre au poste de police de la Cité El-Khadhra.

Y. N.