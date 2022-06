Le groupe libanais Adonis au Festival international de Carthage cet été

Le groupe libanais Adonis vient d’annoncer qu’il fera partie de la programmation du Festival international de Carthage (FIC 2022).

La 56e édition du Festival de Carthage aura lieu du 14 juillet au 20 août, marquant le grand retour du festival après trois ans d’absence. La programmation complète tant attendue n’a pas encore été révélée, mais quelques noms commencent à fuser.

Le festival a jusque-là annoncé la soirée d’ouverture qui sera signée Abdelhamid Bouchnak et les personnages phares de sa série à succès Nouba. Mais quelques stars de la chanson arabe ont annoncé leur participation à la programmation de cet été dont le chanteur et musicien Faraj Suleiman, et le groupe libanais de musique alternative Adonis.

Adonis est composé de quatre membres dont le chanteur et membre fondateur Anthony Khouri. Le groupe s’est formé en 2011 à Beyrouth et s’est vite fait une place sur la scène musicale underground arabe grâce à une identité artistique unique.

Le groupe vient d’annoncer sur sa page Instagram qu’il sera sur la scène du Théâtre romain de Carthage le 19 juillet. Ça sera sera sa première rencontre avec le public tunisien.

F.B