Tunisie : baisse des taux d’imposition et réorientation des privilèges fiscaux

«La réforme fiscale prévoit la rationalisation des préférences fiscales en les réorientant vers les secteurs et les entreprises à plus forte valeur ajoutée», a déclaré vendredi 24 juin 2022 le ministre des Finances, Sihem Nemsia, qui s’exprimait lors d’un panel sur «la relance de l’investissement» organisé dans le cadre du Tunisia Investment Forum (TIF).

Cette réforme, telle qu’ébauchée dans le document remis au Fonds monétaire international (FMI), s’articule autour d’un accroissement de l’assiette fiscale, de la révision à la baisse du niveau d’imposition et d’une réorientation des avantages fiscaux vers les secteurs générateurs de valeur ajoutée.

Dans le cadre de cette réforme, beaucoup reste à faire pour réintégrer le secteur informel afin d’élargir l’assiette fiscale sans augmenter les taux. «Il n’y aura pas de hausse des taux dans le cadre de cette réforme. La tendance est plutôt à la révision à la baisse de ces taux», a indiqué le ministre.

«La fiscalité est un élément fondamental pour améliorer le climat des affaires, mais ce n’est pas la seule base sur laquelle il faut s’appuyer. Un meilleur climat des affaires sera le fruit de réformes à entreprendre dans tous les domaines», a-t-elle souligné.

Pour sa part, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Gongi, qui a présidé un panel sur la compétitivité dans le cadre de la même conférence, a souligné l’importance de favoriser des liens plus forts entre la recherche scientifique et les entreprises, d’adapter les mécanismes de financement et de soutien aux besoins des entreprises et d’assouplir les procédures pour aider les entreprises à devenir plus compétitives.

Mme Gongi a souligné la nécessité d’introduire des changements dans les paradigmes de l’investissement en Tunisie. Ceci en plus d’une meilleure intégration de l’empreinte carbone, d’un meilleur respect des réglementations environnementales et de la transformation numérique.

D’après Tap.