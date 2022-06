Décès de l’acteur tunisien Hichem Rostom

Le grand acteur Hichem Rostom s’est éteint aujourd’hui, mardi 28 juin, à l’âge de 75 ans.

Né en 1947 à la Marsa, Hichem Rostom est l’une des grandes figures de la télévision, du cinéma et du théâtre tunisiens. Sa carrière a commencé depuis les années soixante avec Aly Ben Ayed dans une adaptation d’Othello de William Shakespeare, et il a depuis joué dans des dizainse de pièces de théâtre, et a été à l’affiche de nombreux films cultes comme « Les sabots en or » (1988) de Nouri Bouzid, « Essaida » (1997) de Mohamed Zran, « La télé arrive » (2006) de Moncef Dhouib, ou encore « Fleur d’Alep » (2016) de Ridha Béhi …

Hichem Rostom aurait été trouvé mort aujourd’hui dans sa maison par les unités de la Protection civile après avoir été alertées par ses voisins.

F.B