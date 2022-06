Face à la caméra du média Brut, le jeune écrivain tunisien d’expression française Yamen Manaï a parlé de son dernier roman « Bel abîme » qu’il dit avoir écrit en une semaine, sans relâche.

Auréolé du Prix Algue d’or à Saint-Briac sur Mer en Bretagne puis plus récemment du Prix Orange du Livre en Afrique, le dernier roman de Yamen Manaï « Bel abîme » paru aux éditions Elyzad est considéré comme l’une des meilleures sorties littéraires francophones de cette année.

Dans une interview accordée à Brut, le jeune romancier tunisien installé à Paris précise que justement le fait d’être en France lui offre la juste distance pour regarder les choses qui se passent dans son pays à la fois avec passion et avec raison.

Alors qu’il était habitué à écrire ses romans sur une durée qui peut aller jusqu’à trois ans, Yamen Manaï a écrit « Bel abîme » en seulement une dizaine de jours, mais sans relâche. « C’était fulgurant, le livre m’est tombé dessus comme une foudre », a-t-il dit.

« Bel abîme » est un livre qui parle de la jeunesse tunisienne et de ses frustrations à travers l’histoire d’un adolescent de 15 ans révolté par toutes sortes d’injustices familiales et sociales, un roman qui aborde des questions complexes sur un style et un phrasé plutôt simple, indique Yamen Manaï qui dit puiser son inspiration dans le monde qui l’entoure, « il suffit juste de rester attentif et sensible ».

F.B