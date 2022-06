Résultats de l’examen de la 9e : Démarrage, le 1er juillet, de l’inscription au service SMS

Les élèves ayant passé les épreuves de l’examen de la 9e année de base peuvent s’inscrire, à partir du 1er juillet 2022, au service SMS pour recevoir leurs résultats sur leur mobile.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Éducation en précisant que les élèves peuvent envoyer un SMS au 85005 en écrivant : NEUF/espace/numéro d’inscription.

Les candidats inscrits à ce service ( 950 millimes et disponible via les trois opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange Tunisie) recevront un SMS contenant la moyenne, les notes obtenues par matières, ainsi que la décision finale quant à l’entrée au lycée pilote, et ce, avant la date de la proclamation officielle des résultats.

Notons aussi que les résultats seront publiés sur le site 9Web

Y. N.