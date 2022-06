Tunisie : embellir son foyer à moindre frais 

Confinement, pandémie, télétravail, enfermement, tout cela a changé la perception du foyer dans le monde entier. La maison n’est plus l’endroit que vous retrouvez seulement le soir après le travail, c’est le lieu dans lequel vous passez le plus de temps. L’espace intérieur doit donc être aménagé pour inspirer confort, sérénité et surtout bien-être.

Ce constat est confirmé par les architectes d’intérieur qui possèdent des agences de décoration en Tunisie et ailleurs. De plus en plus de clients veulent transformer leur intérieur et cela malgré la crise économique.

Les Tunisiens veulent embellir leur foyer via des petites ou des grandes transformations. De plus, l’intervention d’un architecte d’intérieur ne coûte pas si cher que cela. En réalité, ce professionnel peut négocier les prix avec les fournisseurs pour obtenir du mobilier, comme des nouvelles chaises de cuisine, et des accessoires de décoration à des tarifs très intéressants. Le client devra surtout payer la conception sur mesure de son intérieur.

Comment embellir les pièces de la maison ?

Une nouvelle façon d’agencer les meubles, l’ajout de petits détails ou de petits accessoires, ces éléments peuvent transformer votre intérieur pour le rendre beaucoup plus agréable, confortable et surtout convivial.

Si vous souhaitez réussir la décoration de votre maison, vous allez devoir maîtriser la notion de volume. Vous allez donc devoir commencer par agrandir les espaces en désencombrant simplement les pièces. Vous pouvez retirer les meubles imposants pour les remplacer par du mobilier moderne et multifonctionnel. Par la suite, vous pourrez décorer votre logement avec un style oriental moderne à la fois beau, pratique et surtout confortable. Pour cela, suivez les conseils ci-dessous.

Les couleurs

Tout style décoratif doit avoir des couleurs prédominantes. Le style oriental est très influencé par le rouge et l’orange qui prédominent ainsi que par le vert et le bleu de la mer et du ciel. Et pour moderniser encore plus la décoration, les blancs et les tons argentés sont de plus en plus utilisés. Et un autre élément qui sera inévitablement présent sera le bois sombre.

Le rouge est considéré comme le ton le plus puissant. Il a des effets stimulants et transmet beaucoup d’énergie.

L’orange transmet toujours des aspects positifs. C’est une couleur qui provoque l’enthousiasme et a un grand pouvoir stimulant.

Le vert n’admet aucun doute. C’est la couleur que tout le monde associe à la nature et transmet renouvellement et croissance. Et le bleu évoque aussi la nature, comme le vert. C’est un ton qui suscite la confiance.

Les matériaux

Le style oriental moderne est toujours richement décoré et les éléments que vous verrez le plus seront :

les mosaïques;

le bois sculpté;

les métaux travaillés;

les tuiles de type andalou;

les dessins et les motifs;

les sculptures artistiques en bois (surtout sur les têtes de lit).

Le mobilier

Le canapé doit être une composition modulaire accompagnée de coussins et de poufs en cuir et de forme circulaire. Vous pouvez également intégrer des gravures avec des dessins ethniques.

Les poufs originaux sont en peau de chameau. Les plateaux en argent sculpté sont également très tendances.

Les lanternes en fer forgé viendront compléter la décoration.

Les textiles

En ce qui concerne les textiles, vous pouvez opter pour une profusion de tapisseries et de tapis pour plus de confort. Selon la tradition berbère, les tapis fabriqués à la main en laine chassent les mauvais esprits. Les coussins sont également présents partout car ils sont essentiels sur le sol et sur les lits.