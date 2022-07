Tunisie : 37e Foire du Livre à la librairie El Moez

La Librairie El Moez au Menzah 1 organise en ce moment la 37e édition de sa foire annuelle du Livre

La Librairie El Moez a rouvert ses portes au mois de février dernier après trois mois de fermeture suite au terrible incendie qui s’y était déclaré vers la fin de l’année 2021 et qui avait ravagé l’ensemble des ouvrages dans la librairie.

La librairie a depuis retrouvé son éclat et ses fidèles visiteurs notamment grâce une campagne de soutien immense menée entre-autres par des artistes. Sa foire annuelle est de retour en ce moment et jusqu’au dimanche 3 juillet avec une large sélection de livre de différents genres et de différentes langues. Une remise de 20% est proposée sur l’ensemble des ouvrages disponibles mis à part les livres scolaires.

F.B