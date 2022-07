Tunisie : La demande de Taboubi relative à la levée de la grève des juges à l’étude, selon Hmaidi

En grève depuis le 6 juin dernier, les juges vont étudier l’appel qui leur a été lancé par le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Taboubi, relatif à la reprise du travail, affirme le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) Anas Hmaidi.

En effet, le SG de la centrale syndicale qui, accompagné d’une délégation de la société civile à l’instar du Syndicat national des journalistes (SNJT), a rendu visite, ce vendredi 1er juillet 2022 aux magistrats en grève, et leur a demandé de reprendre le travail.

Noureddine Taboubi estime que d’autres moyens peuvent être mis en place pour défendre les intérêts des juges dont les dossiers sont défendables : «Vous défendez le pouvoir judiciaire, vous défendez même la Tunisie. Maintenant, il faut songer à d’autres démarches pour préserver les intérêts du citoyen», a-t-il lancé.

Il a aussi estimé que ceux qui ont été révoqués doivent avoir l’opportunité de se défendre, notamment via le Tribunal administratif. «Nous sommes pour la réforme de la justice mais il faut que chaque révocation soit décidée sur dossier. Nous sommes contre la diabolisation du secteur», a-t-il encore ajouté, en réaffirmant sa solidarité avec les grévistes, soulignant toutefois qu’il ne soutient pas certains juges dont la révocation était indispensable et qui devront d’ailleurs payer leurs abus devant la justice.

Noureddine Taboubi a également demandé au président de la république Kaïs Saïed de revoir sa décision relative aux magistrats révoqués, et ce, sur la base de dossiers, afin que les décisions soient justes et équitables, dit-il, ajoutant que «les réformes doivent venir de l’intérieur et que les décisions ne doivent pas être politiques afin que la justice demeure indépendante»

De son côté Anas Hamaidi, s’est réjouit du soutien de l’organisation et de la société civile tout en affirme que les structures judiciaires étudieront l’appel de l’UGTT à lever la grève des magistrats.

