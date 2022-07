Utica-Tunisie : Une baisse de 5 à 10% sur les prix de certains produits dans les grandes surfaces

La chambre syndicale nationale des grandes surfaces relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), a annoncé une baisse des prix sur certains produits de consommation.

Dans un communiqué, l’Utica précise que ces baisses de de 5 à 10% sur les prix des huiles végétales, des boissons gazeuses, de l’eau en bouteille, des conserves et des produits de nettoyage, sont prévues à Carrefour, Géant, Monoprix et le Magasin Général, et ce, à partir du 11 juillet 2022.

L’Utica précise que cette décision a été prise en réponse à la demande du ministère du Commerce et s’inscrit également dans l’effort engagé dans la lutte contre la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens.