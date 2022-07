Plusieurs films tunisiens participent au Festival international du Film d’Amman

La 3e édition du Amman international Film Festival compte une belle participation tunisienne. Quatre films tunisiens feront partie de la compétition officielle.

Le comité directeur de la 3e édition du Festival international du Film d’Amman qui aura lieu du 20 au 27 juillet, vient d’annoncer la liste des films retenus dans la compétition officielle et dans les sections parallèles.

Plusieurs films tunisiens sont cette sélectionnés au programme de ce jeune festival qui risque de devenir l’un des plus grands rendez-vous cinématographiques dans le monde arabe.

« Une seconde vie » d’Anis Lassoued, « Ghodwa » de Dhafer El Abidine, « Streams » de Mehdi Hmili et « My Mohamed is different » d’Ines Marzouk feront partie de la compétition officielle des longs-métrages de fiction.

F.B