Hausse des tarifs des péages : Précisions de Tunisie Autoroutes

La Société Tunisie autoroutes a démenti, ce mardi 5 juillet 2022, la rumeur relative à l’augmentation des tarifs des péages, en précisant toutefois que des négociations sont en cours à ce propos.

«Les tarifs sont les mêmes depuis 2014», rappelle la Société dans son communiqué, en ajoutant que le contrat signé avec l’Etat lui permet d’augmenter ses tarifs de 5% par an.

«Ceci n’a pas été fait et les conséquences sont palpables sur les équilibres financiers», a déploré la société, indiquant cependant que des négociations ont été engagées pour lui permettre d’augmenter ses tarifs et rétablir ses équilibres financiers et offrir ainsi de meilleurs services à ses clients.

Notons qu’en juin 2021, avait déjà évoqué «des négociations pour rétablir son équilibre financier»…

Y. N.