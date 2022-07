Tunisie : décès de Taoufik Chaibi, fondateur du groupe Utic

Avec le décès de Taoufik Chaibi, la Tunisie perd l’un de ses capitaines d’industrie qui ont largement contribué au développement du secteur privé au cours des cinquante dernières années.

Le fondateur du groupe Utic (Ulysse Trading and Industrial Companies), décédé ce mardi 4 juillet 2022, a créé et dirigé d’une main de maître un groupe très diversifié opérant dans les secteurs de la distribution, de l’industrie électromécanique, de la cosmétique, de l’emballage, du tourisme et des services et finances.

Taoufik Chaibi fait partie de la seconde génération des capitaines d’industrie qui ont entamé leur carrière dans les années 1970, sous l’impulsion du mouvement de libéralisation de l’économie initié par l’ancien Premier ministre Hedi Nouira.

Depuis, il n’a cessé de créer des entreprises qui ont joué un grand rôle dans le développement économique et social du pays.

Le groupe qu’il a créé et développé avec beaucoup d’abnégation et de dévouement est aujourd’hui constitué de 24 sociétés et emploie environ 3000 personnes. Il est dirigé par son fils Nabil Chaïbi, secondé par son frère Khelil Chaibi, président de la Chambre tuniso-française de commerce et d’Industrie (CTFCI).

I. B.