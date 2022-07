Tunisie – Référendum : Attayar Chaâbi appelle à voter «Oui»

Le porte-parole du parti Attayar Chaâbi (Courant populaire), Mohsen Nabti, a appelé aujourd’hui, mardi 5 juillet 2022, à voter en faveur du projet de constitution controversé du président de la république, Kaïs Saied, lors du référendum du 25 juillet. Il a estimé que c’est «le moyen de rompre avec le chaos et de mettre fin au règne des gangs dans le pays».

Dans une déclaration accordée à Shems FM, Nabti a affirmé que le projet de constitution n’est pas un texte fermé, mais qu’il est plutôt flexible et susceptible d’être réformé.

Et d’expliquer que, selon lui, la garantie la plus importante dans ce projet constitution, est de renforcer les mécanismes de contrôle et de participation populaire, en plus d’empêcher toute déviation du pouvoir.

Rappelons que le projet de constitution a provoqué un coup de choc pour une bonne partie des observateurs en Tunisie, y compris même le juriste chargé de la rédaction de la nouvelle constitution – dans le cadre de la Commission nationale consultative pour une nouvelle république -, Sadok Belaïd, lequel a publiquement désavoué le texte publié par la présidence, dont l’adoption lors du référendum prévu le 25 juillet signifierait, selon lui, «l’ouverture de la voie à un régime dictatorial».

C. B. Y.