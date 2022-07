Tunisie – Syrie : Kaïs Saïed salue «les exploits» de Bachar Al-Assad

Le président de la république tunisien, Kaïs Saïed, aurait fait un clin d’œil (plutôt révélateur) à son homologue syrien, Bachar Al-Assad. Si on en croit l’agence de presse syrienne, Saïed lui a transmis ses salutations, via le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Al Meqdad, et a salué «les exploits» que la Syrie a réalisés ces dernières années.

La même source a indiqué que Fayçal Al Meqdad a rencontré le président tunisien à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. Les deux hommes étaient, en effet, en Algérie, pour une visite officielle.

Dans le même contexte, Saïed a souligné les grands pas que la Tunisie a franchis en matière de lutte contre les forces obscurantistes (comme pour dire que la Tunisie et la Syrie ont le même ennemie).

