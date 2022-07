Tunisie : les hôteliers se préparent à accueillir les flux de touristes algériens   

Le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), Ahmed Bettaieb, a mis en garde contre les chiffres qui circulent concernant les importantes réservations des Algériens dans les hôtels tunisiens, suite à la récente décision d’ouvrir les frontières terrestres entre les deux pays à partir du 15 juillet courant.

Ahmed Bettaieb, qui parlait à Mosaïque FM, ce jeudi 7 juillet 2022, a rappelé à ce propos qu’il existe des hôtels spécialisés dans l’accueil des touristes tunisiens et algériens à Hammamet et à Sousse, laissant entendre que les réservations dont on parle ne concernent uniquement ces établissements.

Le marché algérien représente entre 8 et 10% des réservations dans les hôtels réparties sur trois régions bien connues, à savoir Sousse, Hammamet et Tabarka. Mais le tourisme ne se résume pas seulement à l’hôtel, et le touriste algérien contribue généralement à la mobilité économique, ce dont profitent les citoyens tunisiens à tous les niveaux (marchés traditionnels, restaurants et établissements de loisirs), a expliqué M. Bettaieb, en soulignant que beaucoup de Tunisiens se sont mis à préparer leurs maisons à louer aux clients algériens, dont beaucoup préfèrent toujours passer leurs vacances d’été en Tunisie.

Le responsable de la FTAV a appelé les acteurs du secteur du tourisme à se préparer sérieusement à la période d’accueil des frères algériens, à partir du 15 juillet et après, en fournissant de bons services et en évitant ce qui peut être évité, surtout après l’arrêt dû à la pandémie de Coronavirus, qui a affecté principalement les aspects sociaux, économiques et touristiques, considérant que malgré l’existence de plusieurs points positifs, il y a des points négatifs qu’il faut éviter en assurant un bon accueil des visiteurs algériens.

Ahmed Bettaieb a estimé qu’au final, les chiffres importent moins que le bon accueil des clients et la qualité des services qui leur sont offerts.

I. B.