Tunisie : Hommage aux 6 gardes nationaux tués dans une attaque le 8 juillet 2018 à Aïn Soltane

La Direction générale de la garde nationale a rendu hommage aujourd’hui aux 6 agents, tombés en martyrs, le 8 juillet 2018, dans une attaque terroriste perpétrée à Aïn Soltane relevant de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba), à la frontière tuniso-algérienne.

Le commandant Hatem Mollat et les adjudants Houssem Ben Khlifa, Achref Cherni, Arbi Ghizani, Hamza Dallali, Anis Ouergui étaient à bord d’un véhicule de l’unité des frontières terrestres relevant de la GN, quand trois éléments de la Katiba Okba Ibn Nafaâ, relevant du groupe terroristes Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb islamique), ont actionné une mine anti-chars.

Les 6 gardes nationaux, alors âgés de 25 à 28 ans, originaires de différentes villes du pays (Kelibia, Radès, Kef, Kairouan, Cité Ettadhamen-Tunis, et Bizerte) sont morts sur le coup.

A l’occasion de ce 4e triste anniversaire, la DGGN a rappelé l’engagement et les sacrifices des forces armées, tout en renouvelant sa détermination à protéger la Tunisie et le peuple et combattre et éradiquer le terrorisme.

Y. N.