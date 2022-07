Tunisie : Ouverture prochaine du cinéma l’Agora à Djerba

L’espace culturel l’Agora à Djerba ouvrira officiellement ses portes au public le 14 juillet.

C’est en plein cœur de l’île des rêves Djerba que l’espace l’Agora s’est installé pour proposer au public différentes activités culturelles et artistiques, à partir du jeudi 14 juillet, date de l’ouverture officielle de l’espace au Bourgo Mall de Midoun.

l’Agora comprendra une salle de cinéma, une salle de spectacle, un espace d’expositions, un café culturel et un coworking space. Ce qui fera de ce lieu un espace de vie, de rencontre et d’échange entre le public et les artistes avec une large programmation artistique tout au long de l’année.

F.B