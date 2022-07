Tunisie : Retour des projections gratuites à la belle étoile à l’IFT

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise le programme cinématographique « Toile sous les étoiles » à partir du 19 juillet. Au programme, des projections gratuites en plein-air à la grande cour de l’Institut.

L’Insitut Français invite le public à une série de soirées cinématographiques à la belle étoile du 19 au 21 juillet autour de trois projections gratuites de films français récemment sortis.

Le programme démarre le 19 juillet avec « Bonne mère » de Hafsia Herzi (Prix d’Ensemble de la section Un Certain Regard au Festival de Cannes), et se poursuit le lendemain avec « OSS 117 » de Nicolas Bedos et se clôture enfin le 21 juillet avec « Suprêmes » d’Audrey estrougo.

F.B