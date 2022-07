Enquête : La confiance des Tunisien(ne)s en leur justice s’étiole

Les juges, qui viennent d’observer une nouvelle grève de trois semaines dénoncée par une écrasante majorité de Tunisien(ne)s devraient méditer cette statistique publiée par le très respectable Institut national de la statistique (INS) : la justice est le service public qui inspire le moins confiance aux Tunisien(ne)s avec seulement 46,5% de taux de confiance, derrière la douane (49,4%), la santé (55%), les services de sécurité (61,2%), les services fiscaux (74,2%) et l’éducation (77%).

L’INS, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud), a publié, le 6 juillet 2022, les résultats de la troisième édition de l’enquête nationale sur la perception des habitants à l’égard de la sécurité, des libertés et de la gouvernance locale.

Cette édition fait suite aux deux premiers passages de l’enquête en 2017 et 2014. Elle porte sur un échantillon de 10.155 ménages, soit 18.000 répondants, répartis sur tout le territoire du pays.

Les données ont été collectées d’octobre à décembre 2021.

Les résultats de cette enquête permettent à la Tunisie de se doter de l’une des plus riches bases de données à l’échelle mondiale, sur les indicateurs du seizième Objectif de développement durable (ODD 16) relatif à la paix, la justice et les institutions efficaces.

Les résultats de cette enquête nationale sont déclinés par grandes régions et peuvent être désagrégés par sexe, âge et niveau d’étude.

Par rapport aux éditions précédentes, l’enquête couvre également la population non-tunisienne résidente en Tunisie. Elle vise à fournir des données probantes d’aide à la décision dans la conception des politiques et programmes publics en matière de bonne gouvernance aux niveaux national et local.

Nous publions ci-dessous un aperçu des principaux résultats de cette enquête.

Services publics :

L’enquête permet de mesurer la confiance envers les services publics, tels que l’éducation (77%), les services fiscaux (74,2%), les services de sécurité (61,2%), la santé (55%), la douane (49,4%) et la justice (46,5%).

Libertés :

Les 2/3 des habitants considèrent que les libertés d’expression et d’appartenance politique sont respectées et 1/3 considèrent que les principes des droits de l’homme et d’équité sont respectés.

Sécurité et corruption :

L’enquête aborde aussi la perception par la population de la sécurité dans les espaces publics (ressentie par 9 hommes sur 10 et 3 femmes sur 4), de la corruption (que 61,2% des habitants dénoncent comme présente dans la plupart des secteurs), ainsi que de l’appréciation de l’efficacité des efforts déployés par l’Etat pour lutter contre ces phénomènes qui est jugée comme bonne à moyenne par 74% des répondants en ce qui concerne la sécurité publique et 52,7% en ce qui concerne la lutte contre la corruption.

Accéder aux résultats détaillés.