Moufia Miniaoui lance une chaîne Youtube dédiée à la gastronomie tunisienne

Moufida Miniaoui, une française d’origine tunisienne, vient de lancer une nouvelle chaîne Youtube appelée C O Cœur où elle propose une cuisine tunisienne goûteuse et authentique, combinant tradition et modernité. Vidéo.

Pour sa première, Mme miniaoui a revisité un plat spécifiquement tunisien, le lablabi, recette unique au monde à base de pois chiche, très populaire en Tunisie, et même au-delà des frontières nationales.

Ce plat convivial, nutritif, équilibré, et très facile à faire, avait été ramené en Tunisie par les soldats ottomans, avant d’être réadapté au goût local et aux ingrédients disponibles en Afrique du Nord.

Mme Miniaoui ne se contente pas de reprendre la recette universelle du lablabi de base; elle propose aussi sa touche, sa fantaisie et ses ingrédients, souvent inattendus, qui rehaussent ce plat et l’enrichissent pour lui donner plus de saveur et de fraîcheur, l’adapter aux différents goûts. Bref, un lablabi à déguster sous toutes les latitudes et en toute saison.

I. B.

Vidéo.