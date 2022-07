Tunisie : Hommage à Ridha Diki au Festival des Arts de la Rue à Ksar Hellal

La 10e édition du Festival Les Arts de la Rue de Ksar Hellal sera dédiée à la mémoire de l’artiste Ridha Diki.

Il nous avait quittés un certain 22 novembre 2019, Ridha Ben Haj Khalifa, plus connu sous le nom de Ridha Diki, sera à l’honneur à la 10e édition du Festival des Arts de la rue de Ksar Hellal dans un hommage posthume à sa mémoire et à sa brillante carrière musicale.

Ridha Diki a marqué plus d’une génération avec ses chansons à l’univers unique depuis la fin des années 70, notamment avec « Diki diki » ou encore « Ana andi rendez-vous ».

Organisé par l’Association Apollon pour la Culture et les Arts, le Festival des Arts de la rue de Ksar Hellal aura lieu cette année du 31 juillet au 7 août à la place du Théâtre municipal de la ville.

F.B