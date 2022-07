Alpha Hyundai Motor, leader des ventes  de véhicules légers en Tunisie au 1er semestre 2022

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, confirme sa position de leader des ventes de véhicules légers, y compris les véhicules particuliers, en cumul des six premiers mois de l’année 2022, et ce conformément aux données recueillies à partir des statistiques de l’Agence tunisienne des transports terrestres (ATTT).

Alpha Hyundai Motor continue ainsi sa lancée pour atteindre un volume de vente cumulé de l’ordre de 3 858 véhicules durant les six premiers mois de 2022 et réalise aussi une part de marché de 14,17 % pour les véhicules légers.

«Nous sommes fiers de nos réalisations à Hyundai Tunisie. Notre objectif est d’être à la hauteur des attentes de nos clients et de rendre leur expérience la plus agréable possible. Nous veillons à maintenir notre position de leader sur le marché tunisien à travers des véhicules qui respectent les normes internationales», a déclaré Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Avec une garantie constructeur de 5 ans, Hyundai propose à l’ensemble de sa clientèle une large gamme de véhicules correspondants à tous les budgets et ce à travers un réseau de 18 agences réparties sur l’ensemble des régions tunisiennes avec l’ambition d’atteindre 20 agences avant la fin de l’année 2022.

Il est à noter qu’Alpha Hyundai Motor a enregistré la meilleure progression du marché en 2021 par rapport à 2020.

«Ce succès et notre position de premier sur le podium les six premiers mois de l’année ne font que confirmer notre expertise et la qualité de nos produits. Nous présentons nos remerciements à toutes nos équipes qui déploient des efforts considérables pour commercialiser nos véhicules», a rajouté M. Mahjoub.

Communiqué.