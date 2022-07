Bhar Lazreg : Cinq artistes tunisiens réunis dans l’exposition « Cyclical »

L’exposition collective « Cyclical » autour de la théorie cyclique du temps sera inaugurée ce jeudi 14 juillet au Bhar Lazreg, à la banlieue nord de Tunis.

Concept retrouvé souvent dans la religion, la cosmologie et la sociologie, la théorie cyclique du temps sera au cœur d’une nouvelle exposition collective.

L’exposition réunira cinq artistes tunisiens : le sculpteur Kaïs Dhifi, Ghad Al Majid qui pratique la peinture, la sculpture et la gravure, la photographe Souheila Ghorbel, Myriam Dachraoui qui mélange le digital et l’art plastique et enfin la performeuse Rym Hayouni.

Bien qu’ils aient des univers artistiques différents, ces cinq artistes seront réunis autour d’une même exposition où il sera question de réfléchir sur le processus de leurs pratiques et de créer des œuvres dans la continuité de leur travail habituel.

« L’idée centrale de cette exposition est de plonger dans la façon dont notre environnement et ses énergies nous affectent individuellement et collectivement à travers les variations magnétiques cycliques auxquelles nous sommes soumis », indique la commissaire de l’exposition Kenza Zouari.

F.B