Tunisie : Des partis opposés au référendum portent plaintes contre le gouvernement et l’Isie

Les partis qui mènent une «campagne pour l’annulation du référendum du 25 juillet»,à savoir Attayar, Ettakatol, Al-Qotb, Al-Jomhouri et le Parti des travailleurs ont annoncé ce mardi 12 juillet 2022, avoir déposé plainte contre les membres du gouvernement et à leur tête Najla Bouden ainsi que l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Dans leur communiqué, les partis opposés au référendum précisent que les plaintes ont été déposées auprès du procureur du tribunal de première instance de Tunis, et ce pour complicité de coup d’Etat sur la constitution et changement de statut de l’Etat ainsi que pour dilapidation de l’argent public et préjudice à l’administration, citant les articles 72 et 96 du Code pénal.

Rappelons que le 5 juillet dernier, Ghazi Chaouachi (Atayar) avait déjà évoqué, lors d’une conférence de presse, la volonté desdits partis de saisir la justice contre le gouvernement et l’Isie estimant que ces dernier ont commis des infractions, tout en accusant les autorités de vouloir falsifier les résultats du référendum du 25 juillet.

Y. N.