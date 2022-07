Noyades en Tunisie : 38 décès enregistrés depuis le 1er juin 2022

La Direction générale de la protection civile a annoncé que 38 décès par noyade ont été enregistrés du 1er juin jusqu’au matin de ce 13 juillet 2022, et ce, dans différentes plages tunisiennes.

Dans un communiqué publié ce mardi, la Direction de la protection civile a précisé que les agents et les sauveteurs ont effectué, durant cette même période, 93 interventions.

Au total 72 personnes ont été transportées à l’hôpital alors que 38 autres sont décédées, ajoute la même source.

Rappelons que dimanche dernier, un lourd bilan a été enregistré en Tunisie avec 7 décès par noyades à Tunis, Bizerte, Nabeul, Monastir et Sfax et que le ministère de l’Intérieur avait publié une alerte en appelant à la vigilance et à ne se baigner que dans les plages surveillées.

Y. N.