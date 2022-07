Tunisie : Le ministère de l’Intérieur appelle les baigneurs à la vigilance

Dans un communiqué publié ce dimanche 10 juillet 2022, le ministère de l’Intérieur a appelé les baigneurs à la vigilance et a alerté contre «des conditions de baignade dangereuses», dans la plupart des plages et en particulier à la banlieue nord de Tunis à Bizerte et à Tabarka.

Constatant des conditions météorologiques pouvant entraîner de forts courants, le ministère a appelé à la plus grande prudence, à surveiller les drapeaux et à se baigner uniquement dans les zones surveillées (présence de sauveteurs).

En cas d’urgence, le ministère conseille de contacter l’unité de sécurité ou la protection civile la plus proche ou par téléphone au 198, ou a contacter la garde nationale aux 71.460.060/ 71.960.660 + numéros courts : 193 /194, ou encore la police nationale au 197.

Y. N.