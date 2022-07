Noyades en Tunisie : Sept décès en une journée !

Sept personnes sont mortes par noyade, hier, dimanche 10 juillet 2022, dans différentes plages du pays, annonce le colonel major Moez Triaa porte-parole de la Direction générale de la protection civile.

Dans une déclaration aujourd’hui aux médias, le colonel major Triaa a précisé que de nombreuses interventions de sauvetage ont également été effectuées hier, tout en affirmant que les sept décès déplorés, à Tunis, Bizerte, Nabeul, Monastir et Sfax représentent un lourd et triste bilan.

Il a ajouté que les victimes sont âgées de 12 à 20 ans, en précisant que les noyades ont été enregistrées comme suit : un adolescent de 17 ans à la Marsa (banlieue nord de Tunis), un jeune homme de 21 ans à la plage de Rafraf et deux sœurs de 14 et de 18 ans à la plage de Dar El Janna (Bizerte), un jeune de 20 ans (Soliman), une adolescente de 12 ans à plage El Chraf (Monastir) et un 7e cas au port de Skhira (Sfax).

La même source a par ailleurs rappelé la necessité de se baigner dans les zones surveillées par les maîtres nageurs et à respecter les consignes, tout en appelant les parents à surveiller leurs enfants.

