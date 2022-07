Tunisie : le PDL dépose un recours en référé pour demander l’arrêt de la campagne référendaire

Le Parti destourien libre (PDL) a décidé de déposer un recours en référé auprès du Tribunal de première instance de Tunis pour demander l’arrêt de la campagne référendaire, a indiqué, ce mercredi 13 juillet 2022, l’avocat du parti Ali Bejaoui.

Cette campagne représente «un péril imminent», a expliqué le président du comité de défense du parti.

Et d’ajouter que le PDL transmettra tous les dossiers de corruption administrative et financière de la présidence de la république, de la présidence du gouvernement, du ministère des Finances et de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), au parquet, «conformément à la loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d’alerte».

Il a, également fait savoir qu’une autre plainte a été déposée à l’encontre du premier président du Tribunal administratif pour «transgression de la loi et non-examen des demandes de report et suspension des décrets présidentiels».

