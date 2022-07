Festival de Carthage : De quoi aura l’air le spectacle Ocheg Edenya de Bouchnak ?

L’ouverture de la 56e édition du Festival international de Carthage est prévue pour ce soir, jeudi 14 juillet, avec le spectacle Ocheg Edenya d’Abdelhamid Bouchnak, inspiré de sa série « Nouba ». Bouchnak promet de mettre plein les yeux au public de Carthage à travers une mise en scène originale et festive au cœur des années 90.

Le festival de Carthage démarre ce soir avec un spectacle grandiose qui a affiché complet quelques jours seulement après la mise en vente des billets, d’où le choix de rajouter une deuxième date prévue pour demain. Il s’agit de la première d’Ocheg Edenya d’Abdelhamid Bouchnak qui a pris le pari de transformer sa série télévisée culte Nouba (dissufée durant le mois de ramadan 2019 et 2020) en une comédie musicale dédiée à la musique populaire tunisienne et ancrée dans les années 90.

Pour réaliser ce projet ambitieux, Bouchnk a fait appel à tous les personnages principaux de Nouba, à commencer par le fameux couple Habiba et Meher (Amira Chebli et Bilel Briki), Bringa (Chedly Arfaoui), Baba el Hédi (Bahri Rahali), Wassila (Hela Ayed), Wajdi (Aziz Jebali) …

En plus des acteurs, plusieurs chanteurs feront leur apparition sur scène pour interpréter leurs propres titres comme Lotfi Bouchnak, Slah Farzit, Samir Loussif, Hichem Salem, Tlili Gafsi, Habib Chankaoui ou encore Mahmoud Saidi.

Le spectacle réunira donc la danse, le chant et le théâtre et sera composé de plusieurs tableaux qui résumeront les événements les plus marquants des deux saisons de la série Nouba.

