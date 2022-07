La 56e édition du Festival international de Hammamet a démarré hier soir, mercredi 13 juillet, avec la nouvelle pièce théâtrale « Ad Libitum » de Taoufik Jebali, une création de l’espace Teatro qui a affiché complet pour sa première représentation.

Comme à chaque édition, c’est le théâtre qui ouvre le bal au Festival international de Hammamet. Pour cette édition exceptionnelle qui marque le grand retour du festival après une absence causée par la pandémie du Coronavirus et les différentes restrictions sociales, c’est le grand homme de théâtre Taoufik Jebali qui a assurée cette soirée d’ouverture face un théâtre comble.

La ministre des Affaire culturelle et différentes figures du théâtre tunisien étaient présents à la soirée d’ouverture pour assister à la première de « Ad Libitum » à l’instar de Mouna Noureddine, Jalila Baccar, ou encore Fadhel Jaïbi.

« Ad Libitum » est une expression latine qui signifie « A volonté », il s’agit d’un spectacle pluridisciplinaire mêlant le théâtre, la musique et la danse ; une production de l’espace El Teatro, écrit et mis en scène par Taoufik Jebali, et interprété entre-autres par Naoufel Azara, Issam Ayari, Yasmine Dimassi, Walid Ayadi, Amel Laouini, Syrine Ben Yahya …

