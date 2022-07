Nebgha Driss prend la tête de la Cotunace  

La Compagnie tunisienne d’assurance du commerce extérieur Cotunace annoncé vendredi 15 juillet 2022 la nomination de Nebgha Driss au poste de PDG, succédant à Souheila Chabchoub.

La décision a été prise lors d’un conseil d’administration de la Cotunace qui s’est tenu le 11 juillet, a précisé la société dans un communiqué.

Avant sa dernière nomination, Nebgha Driss a occupé le poste de directrice centrale technico-commercial au sein du même établissement. Elle a une expérience de plus de 36 ans au sein de la Compagnie où elle a fait toute sa carrière.

L’activité de la Cotunace, créée le 8 septembre 1984, consiste dans l’assurance crédit couvrant des opérations d’exports et de ventes locales

La Cotunace est chargée également de la gestion de deux fonds de garantie, à savoir le Fonds de garantie des risques à l’exportation (FGRE), dont l’objet est de réassurer les risques non commerciaux, et, à titre exceptionnel, les risques commerciaux relatifs aux opérations d’exportation qui comportent un intérêt essentiel pour l’économie nationale, et le Fonds de garantie de financement des exportations avant expédition (FGFEAE), ayant comme vocation principale de garantir aux banques, à travers l’émission de certificats, le remboursement de crédits accordés aux PME afin de financer leurs opérations d’exportation.

La poste tunisienne a annoncé vendredi son intention de s’associer à un partenaire stratégique pour créer une place de marché virtuelle (VMP) d’ici début 2023.