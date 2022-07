Tunisie-Justice : Limogeage du colonel major Cherif Senoussi

Le ministère de la Justice a annoncé, aujourd’hui, samedi 16 juillet 2022, sur sa page officielle, le limogeage du colonel-major de la Garde nationale, Cherif Snoussi, président du Comité général des prisons et de la rééducation.

Cherif Snoussi avait été nommé à ce poste en juin 2021, où il a succédé à Elyes Zallek, et le ministère de la Justice n’explique pas les causes de son limogeage, après un court mandat d’un an.

Ce limogeage est d’autant plus surprenant qu’il y a moins de trois mois, le 18 avril dernier, le président de la république Kaïs Saïed avait décoré Cherif Senoussi des insignes de commandeur de l’Ordre de la République. C’était lors d’une cérémonie au Palais de Carthage marquant la célébration du 66e anniversaire de la création des Forces de sécurité intérieure.

Leila Jaffel à la prison de Mornaguia.

Il intervient aussi quelques jours après la visite inopinée effectuée le 12 juillet par la ministre de la Justice Leila Jaffel à la prison de Mornaguia, à l’ouest de Tunis, où elle a inspecté les conditions d’incarcération des prisonniers.

I. B.