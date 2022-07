Du nouveau dans l’affaire de Rihab, violemment agressée par son frère à Médenine (Ministère de la Femme)

Le ministère de la Femme, de la famille, de l’Enfance et des Seniors vient d’annoncer dans la soirée de ce lundi 18 juillet 2022, l’arrestation à Médenine, de l’individu qui a violemment agressé sa sœur Rihab, sous prétexte qu’elle… «soit sortie de la maison sans le prévenir» (Sic!)

La victime avait elle même lancé un appel à l’aide via les réseaux sociaux en indiquant que ce n’est pas la première fois que son frère la violente et en affirmant qu’il lui rend la vie impossible : «J’ai beaucoup souffert de ma famille pour avoir pu terminer mes études… Mon frère me rend la vie impossible et me prend pour son esclave …Je ne dois ni sortir, ni poursuivre mes études, ni faire quoi que ce soit.. pour lui la femme sort de chez son père pour aller directement à la maison de son mari…» a-t-elle déploré dans un post publié ce matin, tout en appelant à ce que justice soit faite.

Le soir même le ministère de la Femme, de la famille, de l’Enfance et des Seniors a annoncé avoir alerté la délégation régionale chargée des affaires de la femme et de la famille du gouvernorat de Médenine, qui ont pu prendre contact avec Rihab, qui a été prise en charge et transportée à l’hôpital, où elle a obtenu un premier certificat médical prouvant les préjudices causés par la violences dont elle a été victime.

Sur la base de ce certificat la délégation régionale a pris contact avec la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants à Médenine, où une plainte a été officiellement déposée.

«Sur la base de a loi fondamentale n° 58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le frère de la victime a été arrêté et maintenu en détention en attendant la suite de l’enquête», annonce encore le ministère.

Les services du ministère sont intervenus auprès du père de Rihab, afin de s’assurer des relations au sein de la famille et étudient les moyens à mettre en place pour s’assurer de la sécurité de la jeune fille et également des mesures permettant de venir en aide à la famille, ajoute encore le communiqué.

Dans un autre post ce soir, Rihab a pour sa part remercié toutes les personnes qui l’on soutenue : «Je savais en publiant mon précédent post que j’allais bénéficier du soutien de mes amis, cependant je n’imaginais pas que toutes ces bonnes personnes, surtout celles que je ne connais pas, allaient me soutenir et m’aider. Pour la première fois je ne me sens pas seule et la bonté que je n’ai pas trouvé dans ma famille, je l’ai trouvé chez les gens. Merci à tous ainsi qu’aux services du ministère de la Femme… Je suis en sécurité chez mon oncle et l’individu qui m’a agressé est en état d’arrestation»

