Aswat Nissa s’oppose au projet de la nouvelle constitution et appelle à manifester vendredi 22 juillet à Tunis

Estimant que le projet de la nouvelle constitution consolide le retour à l’autocratie et menace les acquis des droits de l’Homme et des libertés, l’association Aswat Nissa a exprimé son opposition au référendum du 25 juillet 2022.

Aswat Nissa estime aussi que le projet du président Kaïs Saïed porte atteinte aux libertés individuelles et à la transition démocratique en Tunisie et menace les droits des minorités ainsi que les droits de la femme, et le principe de l’État civil.

La même source a aussi dénoncé la démarche unilatérale du président de la République, qui a fermé les voies du dialogue et a appelé, de ce fait, les citoyennes et les citoyens à exprimer leur rejet du projet de constitution, en participant à la manifestation organisée notamment avec le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et le Syndicat national des journalistes tunisiens, vendredi 22 juillet 2022, à 18h, devant le Théâtre municipal de Tunis.

Y. N.