La Foire nationale du Livre tunisien annonce la date de sa 4e édition

La Cité de la Culture de Tunis accueillera la 4e édition de la Foire nationale du Livre tunisien. Le comité directeur vient d’annoncer la date de la prochaine édition.

La Foire nationale du Livre tunisien aura lieu cette année du 13 au 23 octobre, comme à l’accoutumée à la Cité de la Culture de Tunis, où durant dix jours, les amoureux du livre et en particulier de la littérature tunisienne auront rendez-vous avec les dernières sorties littéraires, et auront l’occasion d’assister à des rencontres et des débats avec les écrivains.

Les maisons d’édition tunisiennes qui souhaitent participer à la 4e édition, sont appelées à s’inscrire avant le 20 août.

Cinq prix littéraires sont proposés cette année dans cinq catégories différentes : le roman, la poésie, la nouvelle, la critique littéraire, et les livres pour enfants.

F.B