Le film tunisien « L’homme qui est devenu musée » de Marwen Trabelsi fera partie de la compétition officielle du Festival international arabe et africain du film documentaire de Zagora au Maroc.

La 10e édition du Festival international arabe et africain du Film documentaire de Zagora se tiendra du 25 au 27 novembre 2022. Le comité directeur vient d’annoncer les films ayant été retenus à la sélection officielle du festival.

Le documentaire tunisien « L’homme qui est devenu musée » réalisé par Marwen Trabelsi fait partie de la compétition officielle. Il est ainsi le seul film tunisien de la 10e édition du festival.

« L’homme qui est devenu musée » a jusque-là été sélectionné dans 15 festivals internationaux et a reçu 5 prix. « C’est le seul film Tunisien dans le festival et le seul ambassadeur culturel de la Tunisie, l’aventure de notre cher Aly Issa ne finira jamais et il continuera de parcourir le monde pour promouvoir un art indépendant et libre … », a écrit le réalisateur Marwen Trabelsi sur sa page Facebook.

F.B