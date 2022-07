Tunisie : Al-Bawsala dénonce les abus des «partisans du président» sur les réseaux sociaux

L’Organisation Al-Bawsala a dénoncé les abus commis «partisans du président de la République» sur les réseaux sociaux, tout en mettant en garde contre les attaques systématiques menées par ces derniers, contre ceux qui présentent une lecture critique ou expriment leur opposition à la voie unilatérale empruntée par le chef de l’Etat depuis l’état d’exception.

Dans un communiqué publié ce mercredi 20 juillet 2022, Al-Bawsala affirme que les campagnes sur les réseaux sociaux sont en hausse, tout en affirmant avoir également été visée par ces méthodes d’intimidation : «Cela ne nous a, cependant, jamais découragés à continuer à jouer pleinement notre rôle en plaçant le citoyen et la citoyenneté au cœur du processus politique».

La même source a également déploré cette escalade de violences sur les réseaux sociaux et met en garde contre le début d’un cycle de violences, estimant que celles-ci représentent un véritable danger pour la vie des militants et pour les libertés civiles.

«Les autorités locales et sécuritaires portent la responsabilité, et à leur tête le président de la République, d’autant qu’il a lors de ses discours souvent évoqué, en généralisant, la trahison, la diffamation et le takfirisme » a encore dénoncé Al-Bawsala en appelant le chef de l’Etat à prendre les mesures nécessaires pour que ses partisans cessent ces attaques systématiques.

Y. N.