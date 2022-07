Tunisie : Le Front de salut national organise une marche le 23 juillet

Le Front de salut national, qui s’oppose à la politique du président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé, ce mercredi 20 juillet 2022, l’organisation d’une marche de protestation, samedi prochain, 23 juillet, à partir de 10h, qui démarrera de la Place de la république ‘(Le Passage), jusqu’au Théâtre municipal, au centre-ville de Tunis.

La formation politique a, par ailleurs, appelé les Tunisiens, via un communiqué, à participer à cette marche, pour faire valoir les valeurs de la liberté et défendre les acquis de la liberté et de la démocratie.