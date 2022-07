Incendie de Jebel Boukornine : 533 hectares ravagés par le feu (ministère de l’Agriculture)

L’incendie qui s’est déclaré mardi dernier à Jebel Boukornine au gouvernorat de Ben Arous (banlieue sud de Tunis) a été maîtrisé ce matin, annonce le ministère de l’Agriculture qui a estimée la superficie ravagée par le feu à 533 hectares..

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 21 juillet 2022, le ministère indique que l’incendie s’est étendu à Jebel Borj Cedria, avant que les pompiers, en collaboration avec les gardes forestiers et l’armée nationale qui a fourni 40 vols, ne maîtrisent totalement les flammes ayant détruit des hectares de zones de forêts.

On notera que les pompiers ont encore sur place et ont notamment fait face ce soir à des petits foyers de feu situées près du péage au niveau de Mornag causant, cependant, beaucoup de fumées réduisant la visibilité.

«Ceux-ci ne représentent pas de danger et les agents de la PC sont sur les lieux et poursuivront leur travail de contrôle», a rassuré le colonel major Moez Triaa porte-parole de la direction générale de protection civile, sachant que ce dernier ainsi que la garde nationale et la Société Tunisie autoroute ont appelé les usagers de la route à la prudence.

Y. N.