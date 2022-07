Hammam-Lif : Arrestation d’un individu pour violences et maltraitances envers sa mère de 83 ans !

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé, dans la soirée de ce vendredi 22 juillet 2022, l’arrestation d’un quinquagénaire pour violences et maltraitances envers sa mère de 83 ans.

L’affaire a éclaté après la diffusion d’une insoutenable vidéo sur les réseaux sociaux, filmée depuis le toit de l’un des voisins dans la ville de Hammam-Lif à Ben Arous (banlieue sud de Tunis), où l’on voit cet individu de 53 ans, violemment frapper et insulter sa mère, qui criait et pleurait de douleur à chaque coup, et ce, tout en lui ordonnant de nettoyer soigneusement une bassine…!

Dans son communiqué, le ministère indique avoir immédiatement alerté ses services relevant du gouvernorat de Ben Arous et la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants relevant de la sûreté nationale ainsi que le parquet, qui a autorisé l’arrestation de l’agresseur et sa mise en détention, d’autant que les examens médicaux effectués au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, ont révélé de nombreuses traces de coups, notamment des ecchymoses sur différentes parties du corps de la maman de 83 ans.

Le ministère a également chargé les services sociaux de prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la victime et sa prise en charge sur tous les plans, sachant qu’elle sera admise dans un premier temps à l’hôpital pour bénéficier des soins nécessaires, lit-on encore dans le communiqué.

L’enquête a également révélé que l’agresseur aurait aussi fait subir des violences à sa sœur, portant un handicap mental, ajoute encore le ministère, en affirmant que la mère a décidé de porter plainte contre son fils, qui n’en est pas à sa première agression et qui maltraite souvent sa mère âgée, chez qui il habite.

Il est à noter que les citoyens peuvent alerter contre les abus commis envers les femmes et les enfants en appelant les numéros verts suivants : 1899 / 1809.

Y. N.